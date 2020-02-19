貝森金融悉售體育相關保險業務　代價8050萬人民幣

目標公司主要從事體育相關保險業務。

公司認為，由於各種限制及政策阻礙保險業務在中國的商業發展，目標公司的業務發展非常有限。另出售事項為公司提供良機，精簡集團業務分部、更善用公司的財務資源於其金融服務業務以及加強集團的現金狀況，以應對即將來臨的經濟不明朗狀況。

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