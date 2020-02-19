【專家點評】陳樂怡：阿里靠雲計算跑出
2020年02月19日 08:30
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(Getty Images圖片)
新型冠狀病毒疫情對企業未來業績的影響逐步浮現，港股在高位遇沽壓，恒指周二跌429點至27,530點。國指跌152點至10,805點。大市成交額為1,014億元。滙豐控股(00005)宣布於2020年及2021年暫停股份回購，股價績後挫2.8%。恒生銀行(00011)業績略遜預期，股價微跌0.4%。
外電引述消息人士報道，美國政府正考慮對中國實行新的貿易限制，以切斷華為全球晶片供應。據報，美國官員將於本月28日召開會議，除了針對華為晶片供應問題之外，並會討論將更多中國企業納入美國出口禁令範圍。
另一方面，蘋果公司指受新冠肺炎疫情影響，門市營運及生產均受影響，收入將未能達標，手機設備股受壓。瑞聲科技(02018)跌3.7%，舜宇光學(02382)跌4.9%。中美就科技之間的拉鋸屬意料之內，短線主要影響板塊氣氛，但疫情發展則對手機供求構成挑戰，或限制股份的反彈空間。
市場憧憬中央進一步推出寬鬆貨幣政策措施，如降準減息，以緩解疫情對中國經濟的影響。相關的政策憧憬已帶動內房近期回升不少。然而，人行否認放鬆內房信貸考核，並堅持「房住不炒」，使投資情緒降溫。加上，人民幣失守七水平，進一步利淡美元債重的內房。企業方面，恒大(03333)日前宣布全國七五折售樓，或會惹來投資者重新關注內房的銷售壓力。在以上多項因素影響下，內房短期走勢或會放緩。
展望後市，恒指連升兩日後回落，失守250天線(27,680點)，短線料於現水平整固。不過，國家主席習近平早前表示，着手穩定居民消費，並重點關注汽車、5G手機、網上消費等主題。投資者宜關注相關板塊或有利好政策出台，其中互聯網龍頭阿里巴巴(09988)為首選。
阿里巴巴剛公布的季度業績理想，經調整EBITDA按年上升37%，亦優於市場預期。然而，受新型冠狀病毒影響，國內物流網絡仍未全面恢復，拖累旗下電商業務無法正常經營，現季度相關業務收入可能明顯放緩。因此，阿里股價近期窄幅整固。然而，疫情令消費者改變生活及工作模式，進一步融入數碼工作和生活，對阿里的互聯網業務，特別是雲計算有利。現價預期2021財年市盈率25倍，建議買入，目標價睇240元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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