【專家點評】陳樂怡：阿里靠雲計算跑出

外電引述消息人士報道，美國政府正考慮對中國實行新的貿易限制，以切斷華為全球晶片供應。據報，美國官員將於本月28日召開會議，除了針對華為晶片供應問題之外，並會討論將更多中國企業納入美國出口禁令範圍。

阿里巴巴剛公布的季度業績理想，經調整EBITDA按年上升37%，亦優於市場預期。然而，受新型冠狀病毒影響，國內物流網絡仍未全面恢復，拖累旗下電商業務無法正常經營，現季度相關業務收入可能明顯放緩。因此，阿里股價近期窄幅整固。然而，疫情令消費者改變生活及工作模式，進一步融入數碼工作和生活，對阿里的互聯網業務，特別是雲計算有利。現價預期2021財年市盈率25倍，建議買入，目標價睇240元。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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