【專家點評】陳錦興：萬洲國際績佳可吼

中國受非洲豬瘟影響，豬肉價格大幅上升，目前中美豬肉價差達5倍。內地早前降低進口豬肉關稅，萬洲可受惠，同時增加其美國事業單位史密斯菲爾德的出口收入。另外，在內地市場，公司自去年12月以來已加價6次，其中第四季又再加價兩次，平均加價幅度達高單位數，6次累計加幅約20%左右。長遠而言，加價有利於提升公司的利潤率。

疫情對不同行業影響廣泛，唯獨是食品等生活必需品，無論是供應及銷售，官方均要確保渠道暢通。因此，萬洲的營運受疫情影響將相對輕微。即使內地業務略受影響，美國業務的良好增長可作抵銷。預料去年盈利將有約20%增長，今年首季以至全年的展望亦將較為平穩。

去年受中美貿易戰影響，股價走勢處波幅市。今年貿易環境趨好，豬瘟的負面影響也基本消化，利潤率可望保持，預期股價可重拾動力。現價預測市盈率約12倍，息率約3厘，估值並不昂貴，建議8.25港元吸納，目標價9.2元，止蝕可定於7.5元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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