港股倒升逾百點　萬洲國際領漲　滙豐跌幅縮

港股倒升，恒指一度轉升107點或0.3%，報27,638點，最新仍漲102點，見27,632點；國企指數亦升86點或0.8%，報10,892點。主板暫時成交逾151億港元。

萬洲國際領漲2.5%。內房股發力，中國海外發展、華潤置地及碧桂園全線升1.5%。

市場逐漸消化蘋果公司預警消息，兩大手機設備股有支持，舜宇光學科技及瑞聲科技齊升1%。

重磅股普遍做好，騰訊升幅擴大至1.4%，已拉高大市46點；中國移動及中國人壽亦升0.6%。滙豐控股跌幅則縮至1.3%。

【09:21】【港股開市】恒指失27500點 滙豐續挫近3%

恒指跟隨外圍下跌，低開43點或0.16%，報27,486點；國企指數則高開6點或0.06%，報10,811點。主板暫時成交逾15億港元。

滙豐控股業績遠遜預期，並料未來3年最多裁員3.5萬人，股價延續周二(18日)跌勢，低開2.6%，見56.25元，已拖低大市67點。

重磅股穩升，香港交易所升0.6%，騰訊升0.4%，友邦保險及中國移動齊升0.3%。

其他藍籌股，蒙牛乳業領升1.3%；石藥集團及中國生物製藥皆升逾1%；舜宇光學科技反彈1%。

－－－－－－