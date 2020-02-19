新冠肺炎：滬深三大股指偏軟　鋰電池板塊揚升

新冠肺炎疫情蔓延，內地三大股指齊開低，滬綜指低開5點或0.18%，至2,979點；深成指低開6點或0.06%，見11,300點；創業板指低開2點或0.1%，報2,168點。

板塊方面，陶瓷股跌逾1%；船舶製造、電訊、醫療器械及石油股下跌。汽車製造、化工、發電設備及電器股上升。

報道指美國電動車生產商特斯拉(Tesla)正與寧德時代洽談在其中國製造的汽車中使用無鈷電池，寧德時代高開5%，惟寒鋭鈷業及華友鈷業跌停。

鋰電池板塊揚升，湘潭電化、豐元股份、德方納米、合縱科技、天賜材料、光華科技、富臨精工等集體漲停。

據中國外匯交易中心公布人民幣兌每美元中間價為7.0012，較上日下調186點子，是自去年12月25日以來首次跌穿7水平，另創今年2月4日以來最大跌幅。

此外，人民銀行連續第二日不開展逆回購操作，另無逆回購到期，當日實現零投放零回籠。人行指出，隨着逆回購不斷到期，春節後通過公開市場操作投放的短期流動性已基本收回。目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平。

內媒報道，再融資新規落地後，上市公司開始密集申報和修訂再融資方案。據統計，截至周二(18日)，再融資新規落地以來，已經有20家上市公司發布再融資預案或修訂再融資預案。

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