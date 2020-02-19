【專家點評】鄭勤龍：留意吸納優質股的機會

從卦象顯示，恒指走勢正處於《山風蠱》變《火山旅》之中。在易經中，「山」為地勢向高處發展及延伸的邊界，是為凡人難以輕易征服及跨越的領域，今「蠱」卦和「旅」卦皆帶有「山」的元素，預示恒指在短期內或仍會在高處徘徊，蓄勢待發。

承接上周預示恒指反彈阻力並不輕的「謙」卦和「蠱」卦，恒指在日前雖曾一度高見28,055點，然而大市在昨日最終還是出現了回吐，因此暫時仍未能企穩於28,000點之上。不過由於「蠱」卦的卦象已連續重複出現兩星期，令高聳的山勢得而連接，不再孤高，反映恒指近日的回吐或只屬短暫性而已。

「蠱」卦為蠱毒之象，亦可理解為病毒，《蠱●六四》曰:「裕父之蠱，往見吝。」大意是指新冠肺炎疫情事態或將會更加嚴重。然而，由於「蠱」卦的位置已由上周的變卦轉為本卦，顯示疫情對指數的影響正在逐步減退。

「旅」卦為山上有火之象，在易經中，「火」代表向上推升的動能，今「火」勢在山上燃燒，因此大有高處未算高之兆，然而恒指在本月初低位26,145點升至日前高位28,055點已約有1,900點，大市略有回調也屬正常，不過預計幅度有限。因此投資者不妨可以開始留意值得吸納的優質股，以免錯失入市良機。

玄學金融家 鄭勤龍

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