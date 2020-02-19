異動股：數碼通半年業績倒退　股價曾挫6%

公司公布，截至去年12月底止半年，股東應佔溢利按年下降20.1%，至2.65億元，主因手機業務盈利能力下降、到港旅客人數大減，致境內漫遊業務顯著下跌，以及過往期間的流動通訊基建設施和資訊科技系統投資導致折舊增加。期內每股盈利23.7仙，派中期股息每股14.5仙。

集團主席郭炳聯稱，流動通訊業務的市場競爭在短期內將持續激烈，近期的社會活動及新型冠狀病毒疫情，令香港經濟承受沉重壓力，影響消費開支及企業活動。公司部分業務將會嚴重受到影響，特別是境內及境外漫遊業務，將因減少外遊而大受影響。

－－－－－－