港股格局：植耀輝指不宜高追科技股

恒指周三早間倒升逾百點，重上27,600點。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，投資者正觀望企業業績表現和新冠肺炎疫情發展，恒指在28,000點水平阻力明顯，但向下亦看似「跌唔落」，相信短期仍會在27,000至28,000點之間炒上落。如果投資者比較重倉股票，在恒指未能企穩28,000點的情況下，宜減一減磅。

他指新經濟股和醫藥股走勢仍會較強，但不建議高追，宜待調整時再吸納，至於已持貨的則可暫時持有。

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