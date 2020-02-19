報告：香港經濟將連續第二年收縮　弱勢政府無所作為

全球信用保險、風險管理及經濟研究機構--科法斯集團(COFACE)發表的研究報告指出，預計2020年香港經濟將再一年收縮，並已將今年的本地生產總值(GDP)增長預測由零降至負0.5%。

報告指出，香港去年第四季的GDP錄得負增長2.9%，按季負增長0.4%，主要受本地及海外不明朗因素影響，致令2019年全年GDP負增長1.2%，是自2008年金融風暴以來首度收縮。在外，中美貿易戰持續影響經香港的貨物轉口，而貿易及物流佔香港GDP及就業職位的重大比重，乃四大支柱產業之一。本土方面，社會動盪打擊市道及消費信心，令本地消費及投資轉弱，訪港遊客急劇下降。禍不單行的是，新冠肺炎疫情爆發，報告預計此將令香港經濟活動季內進一步轉疲，今年上半年的壓力難消。

【增長轉弱與通縮環境】

在至今未見有更大型的財政刺激措施支持下，報告預計今年香港的經濟活動進一步轉弱，將導致通縮預期，並加速四大支柱產業的業務下滑。過去香港從一個高通脹的經濟體，發展到2003年的平均通脹率為負2.6%，2002年的平均通脹率為負3.1%。然而，與2003年不同，如今香港經濟很難從衰退中反彈過來，皆因中國面對結構性放緩問題，上升動力大不如前。

【暫無喘息的機會】

報告又指出，過去6個月受到社會動盪衝擊的行業，在今年上半年將沒有喘息的機會。新冠肺炎進一步打擊市場情緒和需求，因為許多家庭將其在戶外的時間減至最少並避開了擁擠的地方如商業區。預計運輸(航空公司、貨運)，零售(消費品、奢侈品)和服務(餐廳、酒店)行業的財務表現將更加疲軟。與2018年同期相比，2019年首11個月破產率增加了10%。雖然港府已宣布推出250億元紓困措施，但規模並不足以抵銷衝擊。

【財政預算壓力增加主權風險】

此外，香港本財政年度宣布了3%的財政赤字，這是自2009年以來的首次出現赤字。報告認為，由於儲備仍然很大，約佔20個月以上的支出，政府仍然有迴旋餘地。但是，政府不願通過額外的財政刺激措施，反映其擔心這可能會觸發評級機構採取進一步行動。

惠譽在2019年9月將香港降級，而穆迪亦在2020年1月進行了跟進。報告指出，在正常情況下，鑑於外來衝擊的嚴重性，暫時性的財政赤字擴大不會導致重大破壞。港府未能採取行動，反映了外界對政府無力解決問題的擔憂，這已經削弱了投資者的情緒，表明現屆政府可能沒有足夠的政治資本來推動更大的刺激方案。

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