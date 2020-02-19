【專家點評】大華繼顯：內地復工緩慢現外溢效應

大華繼顯的研究報告指出，市場就內地工廠復工緩慢對企業盈利的影響漸得到更多掌握，上海美國商會披露，近八成受訪美企表示欠缺足夠員工恢復全面生產，且蘋果公司受內地復工受阻和短期需求下降拖累而作出收入預警，新冠肺炎對全球供應鏈的影響備受關注。成分股普遍擁有較多國際業務的道指周二復市表現較標指為弱。

技術走勢上，港股早前在28,000點附近形成「平頂」的利淡形態，加上重磅股騰訊高位

現技術「熊背馳」後開始回調，恒指昨以實心陰燭跌穿250天及10天平均線。

雖然指數暫重回保力加通道的上通道區間，惟一直只緊隨正在下行的通道中軸、即20天

平均線徘徊，短線料先在2月11日上升裂口區約27,240至27,430點覓支持。而鑑於技術指標RSI和MACD分別處於50和0以下的弱勢區間，預計在指數股整固下，大市會持續「炒股不炒市」的走勢。

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