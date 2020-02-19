【大行報告】花旗削數碼通目標價18%
2020年02月19日 10:44
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數碼通電訊(00315)周二公布業績後被多間大行調低目標價。花旗報告指，在宏觀經濟疲軟及激烈競爭下，會使利潤增長承壓，故將其目標價下調18%，由8.2港元降至6.7元，2020至2022年收益預測則下調了1至18%。評級則維持買入不變。
高盛亦下調對數碼通目標價，由6.62元降至5.88元，評級「中性」不變，並下調對2020至2022財年的盈利預測2.2%至4.6%，以反映經營成本上升等因素。摩通則把目標價由8.5元降至7元，維持「中性」評級。
數碼通周三股價挫逾3%，現價5.79元，較大行目標價為低。
數碼通周二晚間公布業績顯示，截至去年12月底止半年，股東應佔溢利按年下降20.1%，至2.65億元，主因手機業務盈利能力下降、到港旅客人數大減，致境內漫遊業務顯著下跌，以及過往期間的流動通訊基建設施和資訊科技系統投資導致折舊增加。
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