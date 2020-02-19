【大行報告】花旗削數碼通目標價18%

高盛亦下調對數碼通目標價，由6.62元降至5.88元，評級「中性」不變，並下調對2020至2022財年的盈利預測2.2%至4.6%，以反映經營成本上升等因素。摩通則把目標價由8.5元降至7元，維持「中性」評級。

數碼通周三股價挫逾3%，現價5.79元，較大行目標價為低。

數碼通周二晚間公布業績顯示，截至去年12月底止半年，股東應佔溢利按年下降20.1%，至2.65億元，主因手機業務盈利能力下降、到港旅客人數大減，致境內漫遊業務顯著下跌，以及過往期間的流動通訊基建設施和資訊科技系統投資導致折舊增加。

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