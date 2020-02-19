新股專輯：富石金融曾升12%　未來擬加強互網金融發展

公司執行董事兼風險管理主管吳錫釗稱，公司主要業務為電子交易，近期大市成交量過千億港元，公司客戶的交易量亦有增加，新冠肺炎疫情並沒有影響公司營運。

他表示，疫市下新股市場較淡靜，但相信日後數量會回升，而公司的新股項目以中小型為主，主要目標非機構投資者，認為能借上市進入資本市場，接觸更多機構投資者，並加強現有保證金及經紀服務，未來亦會加強互聯網金融發展。

該公司行政總裁許文超指出，疫情並無影響公司營運，但已經準備就緒，當疫情不受控時，讓員工在家工作。

另外，該公司今日為每間傳媒的記者準備每人5個口罩，派發合共200個口罩，希望出席人士不受疫情影響。

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