港股格局：張智威料後市仍會反覆上試高位
2020年02月19日 10:52
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信誠證券聯席董事張智威表示，港股於高位出現回吐，主要由於恒指由2月初的26,000點水平，至今最多已反彈近2,000點，出現獲利盤亦屬正常。不過，他認為後市仍值得看好，主要由於內地仍會有「放水」措施支持經濟，甚至會再大搞基建，料對股市有利。技術上，恒指早前已收復第一個下跌裂口，後市仍有機會反覆上試第二個裂口阻力約28,700點，建議繼續炒股唔炒市策略。
日前有指美國擬對華實施新一輪技術限制，拖累半導體股捱沽。張指出，晶片股早前升得好急，高位回吐壓力大，加上內地復工情況仍值得關注，蘋果公司亦發盈警，市場擔心供應鏈斷裂，甚至引發生產線會否過分集中在中國的憂慮，半導體企業盈利或會受影響，投資者現階段不宜再沾手，建議選擇其他疫情受惠股。
另外，張智威又指，滙豐控股(00005)去年度業績遠差過預期，加上暫停回購，令市場相當失望，股價明顯受壓。雖然滙控周息率有近7厘，有投資者或會趁低撈底博收息，但他擔心或會「賺息蝕價」，有意買入宜待回落至約55元樓下才考慮。但需留意環球經濟不明朗，加上英國脫歐等因素，滙控前景不太樂觀。
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