港股格局：張智威料後市仍會反覆上試高位

信誠證券聯席董事張智威表示，港股於高位出現回吐，主要由於恒指由2月初的26,000點水平，至今最多已反彈近2,000點，出現獲利盤亦屬正常。不過，他認為後市仍值得看好，主要由於內地仍會有「放水」措施支持經濟，甚至會再大搞基建，料對股市有利。技術上，恒指早前已收復第一個下跌裂口，後市仍有機會反覆上試第二個裂口阻力約28,700點，建議繼續炒股唔炒市策略。

日前有指美國擬對華實施新一輪技術限制，拖累半導體股捱沽。張指出，晶片股早前升得好急，高位回吐壓力大，加上內地復工情況仍值得關注，蘋果公司亦發盈警，市場擔心供應鏈斷裂，甚至引發生產線會否過分集中在中國的憂慮，半導體企業盈利或會受影響，投資者現階段不宜再沾手，建議選擇其他疫情受惠股。

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