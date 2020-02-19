【專家點評】麥嘉嘉：滙豐於55元有支持

環球投資者的避險情緒上升，資金流入美元避險，美匯再創近4個月高位，拖累人民幣跌穿7算。技術上，恒指跌穿50天及250天線，於28,000暫築短期阻力。相信市場已消化內地降息利好因素，若本周四(20日)公布的貸款市場報價利率(LPR)下調力度不足，或未有其他利好因素支持下，港股勢反覆整固，後市兩大支持參考，先看27,000點，若失守，上升軌約26,300點可發揮支持作用。

美國官員將於本月28日召開會議，討論切斷華為全球晶片供應的問題，其他討論事項還包括可能擴大美國出口禁令範圍，納入更多中國公司。受美國重燃對中國的科技制裁影響，料半導體股短期受壓。另外，人行否認調整內銀「宏觀審慎評估體系」(MPA)中評估房地產信貸相關考核指標，消除市場對內房銷售的憧憬，在銷售數據好轉前，料內房股阻力大。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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