【專家點評】麥嘉嘉：滙豐於55元有支持
2020年02月19日 11:00
東網電視更多新聞短片
環球投資者的避險情緒上升，資金流入美元避險，美匯再創近4個月高位，拖累人民幣跌穿7算。技術上，恒指跌穿50天及250天線，於28,000暫築短期阻力。相信市場已消化內地降息利好因素，若本周四(20日)公布的貸款市場報價利率(LPR)下調力度不足，或未有其他利好因素支持下，港股勢反覆整固，後市兩大支持參考，先看27,000點，若失守，上升軌約26,300點可發揮支持作用。
美國官員將於本月28日召開會議，討論切斷華為全球晶片供應的問題，其他討論事項還包括可能擴大美國出口禁令範圍，納入更多中國公司。受美國重燃對中國的科技制裁影響，料半導體股短期受壓。另外，人行否認調整內銀「宏觀審慎評估體系」(MPA)中評估房地產信貸相關考核指標，消除市場對內房銷售的憧憬，在銷售數據好轉前，料內房股阻力大。
滙豐控股(00005)去年全年列帳基準除稅前利潤133.47億美元，按年下跌32.9%，相當於第四季錄得虧損38.97億美元，表現遜預期。由於未來兩年將進行大規模重組，集團計劃於今明兩年暫停股份回購。在疫情持續下，集團預料於本季提列一些「額外撥備」，料首季盈利仍然受壓。股價於60元阻力大，下方支持為55元。
玖龍紙業(02689)獲納入恒生中國高股息率指數，加上集團提前加紙價，及內地調整廢紙進口關稅，或有利減低成本，目標價8.5元。
美團點評(03690)外賣業務具市場領導地位，餐飲外賣訂單料能維持高增長。集團拓展生鮮業務料成為另一增長動力。北水持續買入為股價提供支持，今浪調整提供買入機會，目標價108元。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。