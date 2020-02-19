新冠肺炎：專家指金價企穩1600美元關可再衝高

市場對新冠肺炎的憂慮仍然未散，市場避險情緒持續高漲，紐約期金隔夜已升穿1,600美元，創近7年收市新高；踏入亞洲交易時段仍高企，金價早段曾升至1,605美元，最新仍報1,604美元。

GoldSeek行政總裁Peter Spina認為，多項因素利好着金價表現，如果考慮到通脹，美國國債孳息曲線正處於負收益；而減息亦有助金價走勢。

Spina相信，本周及下周金價將在1,600美元水平波動。若突破此關口，未來數月或再衝高到1,700至1,900美元。惟若轉勢失守1,600美元，可能會持續處於於1,500美元水平徘徊。

亞達盟環球期貨副總裁潘志偉表示，近期金價升勢受避險情緒帶動，因新冠肺炎疫情的不明朗因素，令資金流入金市，黃金交易所買賣基金(ETF)的黃金持倉亦見增加。另外，美債息處較低水平(10年期美債孳息率約1.56厘)，亦降低投資黃金的機會成本，利好金價。

他續指，現時美股處較高水平，但可能很多壞消息尚未反映，一旦再多幾間大企業如蘋果公司般預警業務受壓、又或經濟數據急劇轉差，美股調整將有利金價向上。惟另一邊廂，現時美元匯價較強，對金價不太有利，另美國聯儲局官員言論反映今年減息機會微，亦會限制金價升勢。

因此，他認為現時金價仍算是在1,550至1,600美元的橫行區間頂部爭持，後市還要看是否真正企穩，若確認突破橫行區，可看1,650和1,680美元兩個關口。

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