華爾街指疫情最糟情況堪比核災　警告最差境況未臨！

新冠肺炎疫情持續擴散，華爾街投行Raymond James警告，中國對疫情的反應慢半拍，猶如1986年前蘇聯應對切爾諾貝爾核災時般，就經濟和市場影響而言，中國情況可能會變得更糟。另外，市場低估該病毒的潛在危險，恐怕最差的情況仍未來臨！

Raymond James發表報告稱，假設新冠肺炎疫情於全球大爆發，成為真正的流行病，其影響可能需要數年時間才能完全衡量。

在前蘇聯統治下位於烏克蘭的切爾諾貝爾核電廠，擁有4個核反應爐，於1986年發生核事故，至少造成4,000人直接死亡，受害者高達9萬多人，經濟損失約2,000億美元，其遺禍至今仍縈繞不散。

【美股反高潮？】

然而，美股近日不斷創新高，股市方面看似已恢復疫情引起的所有下跌。不過Raymond James認為，股市只是「流動性反彈」，投資者正將資金投放於最大及交易量高的股票當中。

報告指出，投資者希望盡可能持有更多的流動資金，以防萬一疫情惡化時不得不拋售資產。

【疫情對全球企業影響陸續浮現】

事實上，美國大型科技股蘋果公司(Apple Inc.)日前指受累於疫情衝擊，全球範圍內的iPhone供應將暫時受限，在中國的產品需求也受到影響，預警於3月底止季度收入將不符預期。

不過，Apple只是將疫情列入當前季度不利因素的眾多公司其中之一，分析指出，現在斷言疫情將產生多大影響還為時過早。

【疫情未減！確診人數仍居高不下】

新冠肺炎疫情未有減退，據內地官方公布，截至周三(19日)凌晨零時，內地累計確診74,091宗、死亡2002宗。當中湖北確診病例已超過6.1萬，佔國內總數逾八成，其次是廣東、河南、浙江、湖南4省，患者均破千位數。

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