新冠肺炎：潘志偉指金價尚未確認突破橫行區

紐約期金隔夜升穿每安士1,600美元，創近7年收市新高，踏入亞洲交易時段仍高企，周三早段曾升至1,607美元。

亞達盟環球期貨副總裁潘志偉表示，周二金價升勢受避險情緒帶動，因新冠肺炎疫情的不明朗因素，令資金流入金市，黃金交易所買賣基金(ETF)的黃金持倉亦見增加。另外，美債息處較低水平(10年期美債孳息率約1.56厘)，亦降低投資黃金的機會成本，利好金價。

他續指，現時美股處較高水平，但可能很多壞消息尚未反映，一旦再多幾間大企業如蘋果公司般預警業務受壓、又或經濟數據急劇轉差，美股調整將有利金價向上。

惟另一邊廂，現時美元匯價較強，對金價不太有利，另美國聯儲局官員言論反映今年減息機會微，亦會限制金價升勢。

因此，他認為現時金價仍算是在1,550至1,600美元的橫行區間頂部爭持，後市還要看是否真正企穩，若確認突破橫行區，可看1,650和1,680美元兩個關口。

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