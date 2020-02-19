港元拆息︰隔夜息降至1.74厘
2020年02月19日 11:23
東網電視更多新聞短片
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至1.28厘；1星期報1.48厘；與樓按相關的1個月回落至1.74厘；3個月報1.99厘。
19/2/2020
隔夜 1.28750厘
1星期 1.48750厘
2星期 1.63464厘
1個月 1.74667厘
2個月 1.91298厘
3個月 1.99661厘
6個月 2.21357厘
12個月 2.29964厘
18/2/2020
隔夜 1.26857厘
1星期 1.52714厘
2星期 1.67351厘
1個月 1.77571厘
2個月 1.92405厘
3個月 1.99000厘
6個月 2.21923厘
12個月 2.30179厘
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。