人民幣中間價今年首穿7　分析：內外受壓或容匯率略貶

人民幣兌美元中間價周三(19日)跌破7，為今年內首次。在中間價引導下，在岸人民幣(CNY)兌美元低見7.0128，離岸人民幣(CNH)兌美元低見7.0173，每百港元兌約90.1元人民幣，反映短期內人民幣下跌風險提高。

新冠肺炎疫情衝擊，人民幣於春節長假復市後快速跌破7算關口，但即使如此，中間價亦未曾跌破7算。新銀行駐新加坡的亞洲研究負責人Khoon Goh表示，經濟仍在受疫情負面拖累，政府擴大財政支出也會帶來更多債務，出口承壓而進口持平，亦會讓匯率偏弱。他認為，監管機構這時候不讓匯率走弱說不過去，而周三中間價破7，說明了匯率可以進一步走弱。

華僑銀行駐新加坡經濟師謝棟銘認為，今天中間價偏弱程度略超預期，但並不意味着人民幣會因此大幅走弱。因為大家都已經接受了7不是重要心理關口，匯率方向還將取決於基本面，惟現時基本面的支持不是很強。

此外，當前新冠肺炎疫情在亞洲擴散，避險情緒升溫，亞幣普遍轉弱、避險資產如日圓、金價均上漲。美元則相對多數貨幣強勢，美匯指數近日徘徊99.4水平，直逼100關口，這些因素均為人民幣帶來更多貶值壓力。

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