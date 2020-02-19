【外匯點評】熊俊傑：歐元勢弱宜觀望

市場憂慮歐元區最大經濟體德國的經濟增速或未如理想，歐元兌美元(EUR/USD)跌至三個月低位。周二公布ZEW德國經濟景氣指數，由前值26.7大幅降至8.7，較預先預期放緩至20更差，是6個月來首次倒退。

武漢新冠狀病毒在全球散播 ，增加中國在世界貿易中的放緩風險，為歐元區經濟增長帶來負面影響。同時，資金傾向流入美元避險。此外，2月紐約聯邦製造業指數，由1月的4.8上升至12.9，明顯高於預期的5.1。美匯指數(DXY)聲勢持續且顯著，現已升近2019年10月高位99.8，目前視之為重要阻力，下一目標直指100.2。而歐元方面，預料趨勢保持下行，但力度或會緩減，留意下方1.0780及1.0650。上方阻力參考1.0855。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑

－－－－－－