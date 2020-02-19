傳滙豐擬以近零代價出售法國零售銀行
2020年02月19日 11:50
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(Getty Images圖片)
外電引述消息報道，滙豐控股(00005)為加快剝離非核心資產，或不得不以接近零的象徵價格，出售其法國零售銀行。
消息指出，滙豐希望買家接手其法國零售銀行的員工，並為留用員工及IT系統遷移作出承諾，由於需要進行大量重組，報價介乎0至5,000萬歐元。
據了解，法國興業銀行及Banque Postale是餘下兩名收購滙豐法國零售銀行的候選買家。
去年10月已傳滙豐委聘美資投行Lazard協助出售法國零售銀行業務，涉資料約10億歐元。其後於今年1月，市傳滙豐夥Lazard向潛在買家發出業務概況，並吸引到法國郵政銀行、法國農業信貸銀行、Credit Mutuel、Milleis Banque SA和法巴等。
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