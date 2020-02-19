新冠肺炎：內地擬以注資或推動合併救航企 航空股炒上

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，航空業首當其衝，尤其是中國的航空業。外媒引述知情人士透露，中國正在考慮通過合併或直接注資等手段，救助深受新冠病毒疫情衝擊的航空公司。

知情人士稱，其中一種方案是讓幾家國有大型航空營運商併購受到旅行癱瘓最嚴重衝擊的小型航空公司。另一種方案是政府注入數十億美元的資金救助整個行業。目前方案仍在討論，救助計劃尚未確定。

知情人士還指，考慮中的政府措施還包括貸款豁免和更優惠的飛機租賃條款。

根據行業研究公司OAG Aviation Worldwide數據，全球各地航空運營商採取前所未有的行動，停飛了大約80%的中國航班，中國國內航空公司減少了1,040萬人的運力，致使其國

際航空市場規模甚至落到了葡萄牙之後。

中國民用航空總局上周表示，將採取包括併購在內的各種措施幫助航企擺脫困境實現復甦。政府已經宣布了針對航空公司的降稅減費計劃。

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