東亞銀行去年純利大幅倒退近50%　派息勁減61%

李國寶表示，2019年充滿挑戰，內地個別客戶因而面對困難，該行已加快把多筆貸款降級，並作出足夠的撥備以作應對，審慎的措施導致2019年的不良貸款比率上升，集團會繼續降低風險，並積極地管理問題貸款組合。

受到早年批出的非一線城市商業房地產貸款拖累，東亞銀行的中國業務承受了經濟疲弱帶來的風險，四筆內地早年批出的貸款，於去年上半年出現信貸級別下調，導致產生重大的一次性除稅後減值損失，拖累東亞中國業務於去年錄得淨虧損35.5億元，而東亞中國的客戶貸款按年減少12.2%，至1,313.71億元。

疫情肆虐亦影響東亞業務，該行指，自2020年初以來，新冠肺炎疫情之爆發已對東亞的經營環境帶來不確定因素及對集團的營運產生影響。因疫情發展迅速，在現階段估算疫情對集團的財務影響並不合適，因其仍可能有重大變動。

值得留意，東亞去年客戶存款總額下跌0.1%，至5,735.27億元。其中，活期存款和往來存款帳戶結餘減少51.92億元，跌幅為7.2%；定期存款則下跌46.60億元，跌幅為1.3%。

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