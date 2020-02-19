澳優發盈喜 股價午後曾漲7%
2020年02月19日 12:11
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澳優(01717)發盈喜，股價午後曾抽升逾7%，高見10.76港元，暫時成交逾1.2億元。
該公司預期，去年收入按年增加24.1%至25.1%，至約66.9億至67.45億元人民幣(下同)，主要源於集團自家品牌配方羊奶粉及牛奶粉產品之銷售額，因銷售網絡及品牌發展持續加強而按年度分別升至少40.6%及32.5%。
期內，公司權益持有人應佔利潤約8.48億至8.78億元，按年增33.6至38.3%。另預期2019年度將就衍生金融工具之公允價值變動錄得會計虧損6,360萬元。
撇除有關會計虧損之影響，預料集團將錄得經調整公司權益持有人應佔利潤介乎9.12億至9.42億元，按年增長56.8%至62%。
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