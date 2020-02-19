【高盛推介】資金流入美團小米好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周二(18日)跌約0.9%。周三(19日)早段則高開約0.9%後倒跌。有報道指，美團註冊多個生鮮業務商標。此外，美團自上月26日至本月8日止，旗下外賣平台的連鎖超市門市，米、麵、糧油及調味品等商品銷售額按年升逾4倍。

觀察個股認股證資金流向，可見周二資金轉向部署認購證，錄得約370萬港元資金流入。繼而觀察港股通資金流向，可見周二北水繼續吸納美團，錄得約4,300萬元資金淨買入。

小米集團周二跌約3.5%。周三早段則低開約0.5%後隨即反彈，高見13.04元。小米公布，於周二首賣的5G旗艦手機「小米10Pro」，開售55秒全平台銷售額突破2億元人民幣。

觀察個股認股證資金流向，可見周二有不少資金轉向部署認購證，錄得約1,610萬元資金流入，為當日第三多資金流入的認股證相關資產。

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