【瑞通推介】融創中國反彈　追蹤牛熊證

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者繼續消化新冠肺炎疫情對經濟和企業帶來的打擊，道指隔晚收報29,232點，跌165點或0.5%，連跌3日。

港股周二(18日)顯著回吐，恒指一度跌穿27,500點，一舉跌穿10天、50天及250天線，收報27,530點，跌429點或1.5%。周三(19日)早段由跌轉升，27,500點失而復得。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾8,300萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.4億元，反映投資者看好港股急挫過後將見技術性反彈。周二其牛證街貨重貨區為收回價27,400至27,493點，而熊證街貨重貨區為收回價28,100至28,199點。

滙豐控股去年列帳基準除稅前利潤按年跌近33%至133.47億美元，遜市場預期。另集團未來兩年不會進行回購，並計劃未來3年裁員3.5萬人，佔員工總數約15%。滙豐股價周二一舉跌穿4條移動平均線，最多曾挫3.2%，低見57.5元，收報57.75元，跌2.7%。股價周三早段繼續向下尋底，曾再跌逾2%至56元邊，連跌三日。周二分別有244萬元和超過1,100萬元淨流入其好倉和淡倉。

人民銀行否認調整房地產信貸考核指標，並堅持「房住不炒」的定位，加上在岸和離岸人民幣周二曾跌穿七算，內房股集體向下。融創中國周二以近全日低位收市，報43.2元，挫3.8%，退守至50天線附近。股份周三早段反彈2%，一度重返44元之上。周二有3億元北水淨流出融創。輪證資金流方面，周二有逾130萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有101萬元淨流出。

小米10 Pro周二首賣，開售僅55秒全平台銷售額已突破2億元人民幣，不過其股價當日回軟，最多挫4.6%，低見12.66元，收市仍跌3.4%於12.82元，連失10天和20天線。股份周三早段先跌後回升，上試13元水平。周二有近1,400萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有255萬元淨流出。

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