新冠肺炎：安盛投資料中國首季經濟增長僅4%

安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠(Aidan Yao)表示，初步迹象顯示，新冠肺炎疫情或已見頂，惟中國經濟將受打擊。假設疫情在今季再無新增病例，預期首季經濟將會按年增長4%，按季收縮0.5%，但其後可以快速反彈，全年經濟料增長5.3%。

倘疫情在6月前才受控，次季經濟增長或降至3.5%，全年增長或放緩至4.8%。但如果疫情未能受控，中國經濟受到損害難以量化，全球經濟或陷入衰退。

姚氏預期，中央將出手穩經濟，預測中國2020年財政赤字會提高至國內生產總值(GDP)約3%水平，人民銀行全年或降準150點子，貸款市場報價利率(LPR)及中期借貸便利(MLF)則料下調30至40點子。

姚續指，中央已經推出一系列措施，惟成效仍存不確定性，因為新冠肺炎疫情並非典型的需求衝擊。現時武漢湖北以外的新增病例有所減少，中央需要在刺激經濟和疫情控制上取得平衡。另現時中國生產受阻，故短期內價格有上升壓力，他預期內地通脹全年走勢呈「先高後低」。

該行高級股票基金經理Simon Weston指，雖然新冠肺炎疫情的爆發規模大於2003年的「沙士」，且中國經濟影響力較當時更深遠。但經歷過「沙士」後，市場均預期今次疫情對於股市的衝擊較為短暫，並料經濟在疫情見頂後可快速反彈。他預期，亞洲地區將再度放鬆貨幣政策和財政刺激措施，看好亞洲股市前景。

他又預期，在半導體行業和5G技術推出帶動下，今年相關企業盈利將增長17至19%(high-teens)。此外，區內人口結構增加、中產崛起，以及持續城鎮化，利好亞洲股市長期增長，長遠看好消費、信息科技、基礎設施及健康醫療板塊。

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