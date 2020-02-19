【高盛推介】趁低留意滙豐輪證

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股周二(18日)公布業績，去年列帳基準除稅前利潤133.47億美元，按年跌32.9%，遜市場預期。此外，滙豐宣布未來兩年將進行大規模重組，及暫停今明兩年股份回購計劃。有券商指集團重整資本以追求更高的回報，屬正確策略，並維持「買入」投資評級。

滙豐周二跌約2.8%，周三(19日)早段低開約2.6%後跌幅收窄。

觀察個股認股證資金流向，可見周二認購證獲資金轉向部署，錄得約210萬元資金流入。而認沽證則於過去7個交易日皆錄得資金流入，合共約1,200萬元，當中周二佔約900萬元，為當日最多資金流入的認沽證相關資產。此外，周二牛證亦錄得有資金轉向部署。

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