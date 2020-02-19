【高盛推介】趁低留意滙豐輪證
2020年02月19日 12:59
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股周二(18日)公布業績，去年列帳基準除稅前利潤133.47億美元，按年跌32.9%，遜市場預期。此外，滙豐宣布未來兩年將進行大規模重組，及暫停今明兩年股份回購計劃。有券商指集團重整資本以追求更高的回報，屬正確策略，並維持「買入」投資評級。
滙豐周二跌約2.8%，周三(19日)早段低開約2.6%後跌幅收窄。
觀察個股認股證資金流向，可見周二認購證獲資金轉向部署，錄得約210萬元資金流入。而認沽證則於過去7個交易日皆錄得資金流入，合共約1,200萬元，當中周二佔約900萬元，為當日最多資金流入的認沽證相關資產。此外，周二牛證亦錄得有資金轉向部署。
投資者如計劃趁低部署好倉，認購證方面可考慮以行使價57至64元篩選產品。並可留意當中槓桿最突出的滙豐購證(14301)，行使價60.85元，2020年5月28日到期，實際槓桿23.3倍。
投資者如計劃部署牛證，可留意滙豐牛證(65025)，收回價53.08元，行使價52.08元，換股比率100，槓桿比率15.9倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
另一方面，近日市場關注行使價在53.7元附近、6月份到期的認沽證。投資者如看淡，可留意當中槓桿最突出的滙豐沽證(17524)，行使價53.75元，2020年6月18日到期，實際槓桿13.6倍。
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