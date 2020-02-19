新冠肺炎：穆迪分析指最壞情況全球GDP實際增幅減半

穆迪分析發表的報告指出，新冠病毒的傳播已超出預期，經濟損失愈來愈大。鑑於中國是全球第二大經濟體，佔全球GDP的16%，其經濟影響正在全球範圍內迅速蔓延。該機構基於對全球宏觀經濟模型的模擬，評估了這兩種情況對全球宏觀經濟的影響。

第一個情況為基本情況，可能性達八成，假設最終將有100,000至150,000人被感染；該病毒在中國將得到有效控制；到2020年中期感染將減少；和死亡率將達到2至3%。

第二種情況為「大範圍傳染」，可能性兩成，假定最終將感染250,000至300,000人；該病毒將主要傳播給中國和東南亞部分地區，包括香港，新加坡和台灣；到2020年底感染才減輕；和死亡率將達到3至4%。

在基本情況下，中國經濟受到打擊，第一季實際GDP增幅下降，但下半年增長強勁反彈，到2021年中期中國經濟全面恢復。現在預計2020年全年的實際GDP增長5.4%，低於病毒爆發前的6.2%的預測。

在「大範圍傳染」的情況下，中國經濟在2020年實際上停滯不前，以第四季度至第四季度的基礎計實際GDP增長將接近零，這將是中國30年來最差的經濟表現。在這種情況下，中國的大部分地區到4月份都將保持鎖定狀態，然後緩慢上升，直到年底才恢復到完全的實力。這將進一步延遲全球供應鏈(尤其是汽車和科技產品)及貿易流的恢復。

如果經濟不景氣導致商業貸款和債券違約大幅增加，則可能會變得更加嚴重。企業的槓桿率很高，破產和違約率不斷上升。在這種情況下，將會出現更大的信貸問題，但該機構假設中國監管機構和銀行當局將表現出極大的忍耐力，並防止嚴重的信貸危機。在這種「大範圍傳染」的情況下，全球經濟將遭受嚴重打擊，2020年實際GDP增長將減半至1.1%，東南亞及其他新興經濟體在匯率受壓下處境困難，商品價格亦會轉弱，紐約期油每桶價格或會跌破40美元。

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