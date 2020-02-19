新冠肺炎：工信部支持互聯網交通、物流等企業率先復工

中國工信部發布通知指出，支持互聯網交通、物流、快遞等生產性服務企業率先復工、復產，並充分運用新一代信息技術，支持疫情防控及企業恢復工作。

通知指出，支持工業電子商務企業及物流企業高效協同，運用互聯網、大數據、區塊鍊等技術完善智慧物流體系，打通生產、生活物資流通問題，保障生產資料及生活用品有效供給。

通知又稱，針對疫情對企業造成的停工、停產問題，指導企業利用訊息技術手段、訊息化工具，增強軟件應用能力，提升生產管理水平，助力企業盡快復工、復產。

在運用新一代信息技術全面支持疫情科學防控方面，將組織信息技術企業與醫療科研機構，利用人工智能、大數據、5G等技術，加快病毒檢測診斷、疫苗新藥研發、防控救治等速度，提高抗疫效率。

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