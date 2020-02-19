新冠肺炎：出獎金都無用！鄭州富士康復工4天不足千人上班

新冠肺炎疫情下，於內地的供應商出現停工，惟部分工廠宣布復工後情況並不理想。內地媒體報道，鄭州富士康目前已復工，還推出政策鼓勵，符合條件的在職員工可獲得3,000元人民幣獎勵，部分員工返廠工作，惟4天回廠工作人數不到1,000人。

報道又指，訪問過鄭州富士康的保安稱，公司僅通知鄭州市戶口的員工復工，外面的不能開工，其他地方的老員工都來不了。他又說，現在根本沒有精力去招新員工，沒人願意上班，現在需要兩條生產線、1,050個員工返工，但復工日已經過了4天人還未滿。

富士康公司集體宿舍貼出公告，表示若要進宿舍，須先掃QR碼，查詢30天內的行動軌迹，然後登記量體溫並消毒後，才可以進入。

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