皇冠集團半年少賺11%　貴賓業務營業額跌逾三成

受中國貴賓賭客減少拖累，澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)半年度盈利錄得顯著下跌。截至去年12月底止的6個月，歸屬於公司的標準化稅後盈利(Normalised NPAT)為1.727億澳元(約8.98億港元)，按年顯著下跌11%。

同期公司的標準化除利息、稅、折舊及攤銷前盈利(Normalised EBITDA)下跌9%至3.813億澳元。當中貴賓業務跌幅尤為明顯，貴賓業務營業額按年下跌34.2%至131億澳元。

公司行政總裁Ken Barton在業績報告內表示，公司業務近期偏淡，主因為在新冠肺炎之下於農曆新年期間，有很多旅遊限制，大眾對疫情的反應亦表現得不肯定。公司會緊貼疫情資訊，繼續遵守衞生部門所發的指引。

皇冠股價最新報11.76澳元，跌0.34%。

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