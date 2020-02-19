新冠肺炎：美官員警告經濟受巨大衝擊　勿忘1918年流感

外國傳媒報道，美國衛生部助理部長Robert Kadlec警告，蘋果公司(Apple Inc.)並非唯一倚賴中國市場的企業，若疫情持續下去，將對美國經濟造成巨大衝擊。

他表示，公共健康與國家安全不可分開，從新冠肺炎對中美經濟造成的影響可見一斑。因此，他建議，美國應在各級政府妥善投資醫療，不只是建立快速製造疫苗的能力，也應建立重要醫療保健物品的生產力。他強調：「請記住1918年(西班牙流感)在第一次世界大戰期間爆發，但死於流感的士兵數量，遠多於死於戰火的人數。」

至於治療新冠肺炎方法，美國國家過敏與傳染病研究院主任Anthony Fauci表示，由於目前尚未有直接對抗這種病毒的藥物，只能針對症狀去醫治，但美方及其他地區人員正試驗針對其他病毒所研發的藥物，是否能對抗今次新冠肺炎。

據悉，美國一年只花80億美元左右應對傳染性疾病的威脅，僅是航空母艦造價的一半。

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