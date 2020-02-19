【中港打工仔攬炒】新冠肺炎勁過沙士？爆減薪、延薪、失業潮

外國傳媒報道，愈來愈多的中國民企已減薪、延遲「出糧」或完全停止支付工資。他們說：「新型冠狀病毒疫情造成的經濟損失，使他們無法負擔勞動力成本。」

為減緩病毒傳播，中國政府和大型僱主都鼓勵人們留在家中。購物中心和餐廳空無一人；遊樂場和劇院關閉；基本禁止不必要的出行。這有利於疫情防控，卻對企業不利。杭州一家編程機械人學校停課，員工將損失其30至50%工資。珠海的獅門影業主題樂園關閉，並已通知員工用完有薪假期後，就要準備放無薪假。

報道訪問了在香港尖沙咀附近一家高檔餐廳擔任廚師、目前處於休假狀態的32歲的Jason Lam說：「一周的無薪假期是非常痛苦的，本月我沒有足夠的收入來應付支出。」

一些中國公司告訴員工，他們沒有錢發放工資了，或說他們不應為未重返工作崗位的被隔離僱員全額支付薪水。現在判斷多少人因為這次疫情而失去工作仍為時尚早，但中國招聘網站智聯招聘對9,500多名僱員的調查顯示，超過1/3的人表示，他們已想到了這種可能。

工資凍結是私營部門、尤其是小企業，遭受經濟打擊的進一步證據。私營部門是中國增長最快的部分，這也表明壓力將不僅限於健康風險，還延伸至裁員和薪金不穩定帶來的財務痛苦。

有專家指出，與17年前的「沙士」(SARS)相比，新型冠狀病毒疫情對中國消費的衝擊可能更大。由於沒有獲得全額定期薪水，當然這些天也沒有甚麼場所可以消費，中國消費者可能會將某些類別的支出削減至「零」，而且可能不會反彈：例如，如果有人連續兩個月不喝咖啡，那麼疫情過後，也不太可能把「未喝的」分量補回來，這就是永久的消費損失。

【經濟勢連衰兩年 史上最淒涼】

事實上，受新冠肺炎疫情衝擊，加上持續數月的政治動盪打擊經濟，香港正邁向連續兩年陷入衰退的境地，為有史以來頭一次。

2月初以來，接受彭博調查的經濟學家預測，繼2019年GDP萎縮1.2%之後，2020年香港經濟將下滑1.2%，即正邁向連續兩年陷入衰退的境地。疫情還使經濟學家加大了對今年前兩個季度經濟降幅的預期，同時把對經濟復甦時間的預測延遲到第4季。這意味着此次疫情給經濟造成的跌幅，以及之後復甦的緩慢程度，都將超過2003年「沙士」。

修例風波持續多月，已令香港的遊客卻步、零售額驟減，香港無法依靠貿易和內地訪客來推動經濟復甦。如今，全球第二大經濟體中國為了阻止疫情蔓延而關閉工廠企業，復工復產艱難，造成進一步影響。

Pictet Wealth Management資深亞洲經濟學家Dong Chen指出，香港經濟是次迅速恢復的可能性很小，無論是全球經濟環境，還是香港的內部政治形勢都難以支撐。星展銀行經濟學家Samuel Tse則指，疫情對香港首季經濟的影響將十分嚴重，佔香港本地生產總值(GDP)比重六成以上的私人消費，將受到最大的打擊。

香港當年能夠從「沙士」疫情中迅速恢復，很大程度上要歸功於蓬勃的中國經濟帶來的旅遊消費。然而，如今情況與2003年大不相同。在香港近月的反修例抗議背景下，即使在疫情恐懼消散後，內地遊客相信也不可能大幅回歸香港。據香港旅遊發展局初步數據，2月份日均訪客量不足3,000人次。按照彭博匯編數據，這數字按年下降近99%。

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