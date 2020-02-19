新冠肺炎：香港住宅租金跌近兩年低位　業主轉賣為租

外媒引述房地產中介公司千居數據顯示，香港住宅租金已跌至2018年3月以來最低水平。自從去年年中發生反政府抗議活動以來，香港租金一直受壓，而新冠病毒的蔓延更抑制需求。

高力國際的住宅服務負責人Letizia Garcia Casalino稱，伴侶或配偶不上班的，或者有孩子又沒有上學的人，現在暫時搬家。她續指，在某些情況下，業主願意為租戶提供比目前水平低12%的折扣。

事實上，隨着新冠病毒爆發，為香港二手市場帶來壓力。中原地產最新公布的二手樓價指數雖錄微升，但近日不時錄得業主「損手」出貨個案。中原地產的副區域銷售經理Matthew Hung表示，其他不願減價的業主正試圖「轉賣為租」，由於供應增加，令租金壓力加大。

他補充，部分賣家不想以低價出售物業，加上他們預計疫情會很快過去，故寧願在這期間先將物業出租，估計新界北區出租住宅供應數量比上個月增加約10%。

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