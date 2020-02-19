【史上最淒涼】疫情對港衝擊超沙士　經濟勢連衰兩年

外國傳媒報道，受新冠肺炎疫情衝擊，加上持續數月的政治動盪打擊經濟，香港正邁向連續兩年陷入衰退的境地，為有史以來頭一次。

2月初以來，接受彭博調查的經濟學家預測，繼2019年GDP萎縮1.2%之後，2020年香港經濟將下滑1.2%，即正邁向連續兩年陷入衰退的境地。疫情還使經濟學家加大了對今年前兩個季度經濟降幅的預期，同時把對經濟復甦時間的預測延遲到第4季。這意味着此次疫情給經濟造成的跌幅，以及之後復甦的緩慢程度，都將超過2003年「沙士」。

修例風波持續多月，已令香港的遊客卻步、零售額驟減，香港無法依靠貿易和內地訪客來推動經濟復甦。如今，全球第二大經濟體中國為了阻止疫情蔓延而關閉工廠企業，復工復產艱難，造成進一步影響。

Pictet Wealth Management資深亞洲經濟學家Dong Chen指出，香港經濟是次迅速恢復的可能性很小，無論是全球經濟環境，還是香港的內部政治形勢都難以支撐。星展銀行經濟學家Samuel Tse則指，疫情對香港首季經濟的影響將十分嚴重，佔香港本地生產總值(GDP)比重六成以上的私人消費，將受到最大的打擊。

香港當年能夠從「沙士」疫情中迅速恢復，很大程度上要歸功於蓬勃的中國經濟帶來的旅遊消費。然而，如今情況與2003年大不相同。在香港近月的反修例抗議背景下，即使在疫情恐懼消散後，內地遊客相信也不可能大幅回歸香港。據香港旅遊發展局初步數據，2月份日均訪客量不足3,000人次。按照彭博匯編數據，這數字按年下降近99%。

香港政府將於2月26日發布財政預算案，報道指，面對嚴峻的2020年前景，行政長官林鄭月娥必須兼顧服務業、日益緊張的醫療體系的需求，同時要面對住房短缺等長期問題，而鑑於其政治危機，令大力度推動措施的可能性減低。

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