美股真強？今次僅靠「5股」推升　上次是2000年爆泡前

外國傳媒報道，美股近期仍在歷史新高附近徘徊，看似非常強勢，但高盛最新報告指出，單以標指來看，升勢基本由「FAAMG」推動，若少了這5家公司，標指基本是無甚升幅。

「FAAMG」即Facebook、亞馬遜(Amazon)、蘋果公司(Apple Inc.)、微軟(Microsoft)，以及Google母公司Alphabet，佔標指成分股市值18%左右，今年迄今股價表現都跑贏過大市4%升幅。事實上，它們的業績也對辦，按高盛統計，目前397家已公布去年第4季業績的公司發現，「FAAMG」盈利按年增長16%，而標指整體則增加2%。

報道指出，剛巧上次市場動力集中在5家公司是「2000年科技泡沫時期」，當時5家公司為微軟、思科、通用電氣、英特爾，以及埃克森美孚。不過，高盛表示，今次看來更堅實，因企業有增長預期、估值亦較低，再投資比率則較高，表明目前「五強」趨勢更可持續。

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