【瑞銀推介】ATMX股續見資金追捧好倉
2020年02月19日 14:40
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：港股屢試28,000點未企穩後出現近兩周較大的調整，恒指回落至27,500點水平初步覓得支持。藍籌股中以中資股走勢較強，科網及金融股的A股及H股都見有資金追捧，個別股價更已收復疫症以來的失地。輪證資金流亦集中在留意這些強勢股。
ATMX股持續見資金追捧好倉，騰訊控股更逆巿創52周高位，投資者可留意以下CALL輪或牛證作好倉部署：
騰訊認購證(21156)，行使價457.08港元，2020年7月到期，有效槓桿約10倍。
阿里巴巴認購證(21350)，行使價241.08元，2020年5月到期，有效槓桿約11倍。
美團點評認購證(20766)，行使價117.9元，2020年7月到期，有效槓桿約7.6倍。
小米集團認購證(20622)，行使價13.88元，2020年8月到期，有效槓桿約4.7倍。
騰訊牛證(62950)，收回價397元，2020年8月到期，有效槓桿約23倍。
阿里牛證(66989)，收回價206元，2020年10月到期，有效槓桿約20倍。
美團牛證(67004)，收回價95元，2020年9月到期，有效槓桿約16倍。
小米牛證(60264)，收回價11.9元，2020年7月到期，有效槓桿約11倍。
筆者持有阿里巴巴
免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。
牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2020。版權所有。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。