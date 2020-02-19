【大行報告】高盛指中興正面因素已反映　降評級至「中性」

該行預期，內地5G基站於今明兩年的落成量可達100萬及110萬個，2022年則降至90萬個。該行估計，今明兩年基站平均售價為2萬及1.8萬美元，由此推測內地5G基站資本支出分別為200億及198億美元。該行預計，中興今年收入將達至高峰，約1,204億元人民幣，按年增長32%；2021年收入則輕微下跌0.4%至1,199億元人民幣。此外，該行預測，今明兩年利潤增長均為24%，毛利逐步改善。

該行對中興在5G周期的定位的積極看法不變，而公司在中國無線5G市場的佔有率達30%，預期其可為5G推出的主要受惠者。該行下調對中興評級，由「買入」降至「中性」，目標價為33.6港元。

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