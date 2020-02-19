新冠肺炎：蘇州鬆房策　助發展商回籠資金

房地產市場深受新冠肺炎打擊，再有內地地方政府放寬房地產政策，幫助房企加快資金回籠。江蘇省蘇州市周三(19日)推出「重磅」房策，包括延長土地出讓金繳納時限，調整超過市場指導價報價規則等。

據通知，住宅(商住)地皮不統一要求設置竣工預售許可調整價，超過市場指導價的，不統一要求項目工程結構封頂后申請預售許可；進入一次報價的，不統一要求工程竣工驗收後申請預售許可。

翻查資料，蘇州市於2016年提高項目預售條件。據當時通知，即《關於進一步加強蘇州市區房地產市場管理的實施意見》，土地出讓成交價超過市場指導價(不含市場指導價)的，工程結構封頂後方可申請預售許可；土地出讓成交價超過市場指導價10%(不含10%)的，工程竣工驗收後，方可申請預售許可。

不過，有內媒引述蘇州市自然資源和規劃局相關人士表示，此舉並非取消現房銷售政策。該舉措主要針對新出讓地皮。新出讓地皮不統一要求項目工程結構封頂後銷售。具體如何執行，會在每個項目發佈公告並按各自公告執行。

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