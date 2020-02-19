【大行報告】瑞信指ASM太平洋銷售受疫情打擊

該行指，公司去年第4季收入按年跌20%，按季則跌8%，符合預期。毛利按季跌0.9個百分點至33.8%，低過市場預期。

該行認為，受生產線復工延期、項目因旅遊禁令延期、資本開支延期等因素影響，後工序業務受影響，預計首季銷售按年跌19%。不過，該行預期，公司下半年推出新產品，訂單按季有望錄得雙位數增長。

該行降公司2019至2021年每股盈利4至11%，以反映收入及毛利下降，目標價則由133元降至118元，降幅達11.28%，維持「跑贏大市」評級。

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