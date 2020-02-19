惠譽：滙豐控股維持資本比率　助鞏固信貸評級

去年12月，惠譽將滙控的信貸評級下調至「A+」，展望該行評級將與管理層執行重組計劃的能力，並同時保持全球網絡優勢、及不損害業務營運等息息相關。

惠譽預計，重組計劃產生的成本將對滙控收入造成壓力，尤其是今明兩年。但相信若成功執行重組計劃，滙控將可專注於表現更強的市場，有助改善回報之餘，亦能提高對利率變化及經濟下行的抵禦能力。

惠譽指，儘管重組計劃將增加滙控的業務執行風險，但料其基礎業務將繼續產生可觀的回報。此外，滙控去年底的普通股一級資本比率達14.7%，可為未來收益惡化提供可觀緩衝。

滙控擬削減超過1,000億美元的風險加權資產，主要集中於歐美表現欠佳業務。惠譽認為，此舉可為亞洲、英國及中東等更高利潤地區增長提供資金。不過，惠譽相信美國和歐洲業務「瘦身」後，仍將拖累集團業績，但相關地區對其國際業務，以至集團維持客戶所需的全球網絡仍至關重要。

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