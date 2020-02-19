新冠肺炎：逾六成港人移民意欲增　目的地竟然係...

新冠肺炎持續肆虐，美聯移民顧問近日就目前情況進行了一項「新型肺炎爆發後港人對移民看法調查」，了解港人最近的移民意欲，以及疫情對其看法的影響。

調查發現，在疫情爆發後，逾6成受訪者表示移民意欲有所增強；而在選擇移居地點時，港人最先考慮的因素不再是價格或對當地的適應程度，而是考慮當地的醫療體系。美聯移民顧問總監黃秀頴指出，是次新型肺炎的爆發影響了不少市民的移民計劃，反映以往港人或未有考慮到移民地區的醫療質素，建議港人在作出移民此等重大決定時，或需進行更全面而仔細的考量。

【醫療是最重要考慮因素】

是次調查於2月中透過互聯網進行，成功收回近150份問卷。調查發現，約59%受訪者正在計劃移民，約4%已提出移民申請，而餘下的受訪者則沒有移民的打算。在新型肺炎爆發後，除卻已提出移民申請的受訪者，大部分受訪者的移民意欲均見增長，佔比約62%，當中移民意欲大幅增加的港人約佔3成，中立的佔約1/4，而未見移民意欲增加的港人則約佔13%，反映疫情蔓延後，港人移民意欲增強，而部分本來無意移民的港人則開始考慮其可行性。

至於移民考慮因素，調查發現在新型肺炎爆發前，受訪者普遍在計劃移民時首先考慮價格，佔約45%。以首要因素獲5分、第二重要因素獲4分、之後為3分及2分，最次要因素獲1分的方式計算，在疫情出現前，港人移民考慮因素分數排名依次為價格、適應程度、醫療、所需居留時間和教育。

在疫情蔓延後，約35%受訪者表示，醫療方是他們最重要的考慮因素，相反選擇價格的受訪者下降至約31%，反映醫療取代價格成為市民部署移民時優先考慮的因素。此現象亦見於上述分數排名，疫情出現後，港人移民考慮因素分數排名依次分別為醫療、價格、適應程度、所需居留時間和教育。

在上述5項考慮因素中，只有醫療及所需居留時間的分數在疫情爆發後呈現升幅，黃秀頴預計是因為在是次大型公共健康問題爆發後，港人明白到一個良好醫療體系的重要性。

她補充，除影響市民在計劃移民時會考慮的因素外，新型肺炎的蔓延亦對港人的移民部署造成一定的影響。約8成受訪者指出，如若他們正在考慮移民，新型肺炎會影響其部署，當中近4成稱他們會提早移居，近1/4則指他們會改變移民地點。

由此可見，在疫情爆發後，不少市民對本地的公共衛生水平信心下降，欲盡早離港移居海外。上述現象亦見於港人移民考慮因素排名，新型肺炎出現後，更多港人開始認為移民地區所需要的居留時間亦是一項值得考慮的因素，黃秀頴預計是因為港人心急離港，在價錢及醫療體系差異不大的情況下，港人或會選擇所需居留時間更短的地區。

【愛爾蘭成為理想地】

移民乃人生大事，美聯移民顧問策略總監鄭天殷建議，有意移民的港人應慎重考慮心儀地區各方面的優勢及短處，並到當地視察方作決定。在近日新型肺炎引起市民對醫療及公眾健康廣泛關注的情況下，醫療體系完善而且目前並未錄得新型肺炎確診個案的愛爾蘭，或許是港人的理想移民選擇。

除了12年免費英式教育和全面的退休福利保障外，愛爾蘭的醫療體系亦聞名海外，凡是愛爾蘭的普通居民，無論持有何種簽證或護照，都有權享用愛爾蘭的公共醫療體系，當然亦可選擇當地的私營醫療保健服務。優質而完善的醫療服務更讓愛爾蘭在知名醫學期刊《刺針》(The Lancet)的2019全球醫療質量和可及性榜單上，共195個國家中排第11位。

有意移民愛爾蘭的港人只需捐獻40萬至50萬歐元予當地團體的公益項目，並每年登陸愛爾蘭一天，即可獲得長期居留許可。如欲進一步入籍愛爾蘭，則須9年內連續於當地居住滿5年，可謂是集價格、教育及醫療優勢於一身的理想移民地點。

【專家：移民查詢倍增】

寰宇移民顧問銷售總監劉碧琪表示，儘管農曆新年假期附近是移民公司行內的淡季，但年內的移民查詢按年增約一倍，不過受疫情影響，面談次數大減，亦因不少政府部門有限度運作，拖長了拿到無犯罪紀錄證明書(由香港警務處批出)等文件的時間，令大部分申請暫時卡住。

●英語國家受歡迎

從她接觸的客戶，揀選移民國家的首要考慮是教育質素，醫療可能只排第二，特別是對於有小孩的家庭。當中，英國和愛爾蘭因是英語國家，且教育水平優秀，是家庭客比較嚮往的。至於醫療質素，她指不少外國國家和地區都不俗，例如澳洲、美國以及台灣。

美聯移民顧問策略總監鄭天殷則指，除了12年免費英式教育和全面的退休福利保障外，愛爾蘭的醫療體系健全，故該國的移民申請亦受市場歡迎。

－－－－－－