【市後重點睇】人民幣收復7算 道期上揚
2020年02月19日 16:17
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截至目前，美匯指數企99.3，離岸人民幣(CNH)收復7算，回升至6.9983，港匯見7.7711，美元兌日圓弱企110水平。英鎊兌美元反覆處1.3004，歐元報1.0799。金價續升上每安士1,606美元。布蘭特期油報每桶58.25美元，紐油報52.58美元。道指期貨上升98點。
●市後關注點
-17:30 英國1月消費物價指數(CPI)
-21:30 美國1月新屋動工、建築批核、生產物價指數(PPI)
●恒生指數收市升125點或0.46%，報27,655點。滙豐控股跌1.3%，報57元。主板成交縮至883億元。https://bit.ly/2SSsoWi
●滬綜指收跌9點，兩市主板成交破萬億元。https://bit.ly/2SVxT6L
●日股漲206點，南韓口罩生產商股價飆升。
●新冠肺炎：
-iPhone供應問題或延至4月，傳平價版量產進度受阻。https://bit.ly/38IOd1o
-安盛投資料中國首季經濟增長僅4%。
-內地擬以注資或推動合併救航企，航空股炒上。
-標普料澳洲今年GDP增速放慢，要減息紓緩。
-出獎金都無用！鄭州富士康復工4天不足千人上班。
-小米「智能口罩」獲美國專利。
-工信部支持互聯網交通、物流等企業率先復工。
-香港住宅租金跌近兩年低位，業主轉賣為租。
-美官員警告經濟受巨大衝擊，勿忘1918年流感。
●報告：香港經濟將連續第二年收縮，弱勢政府無所作為。https://bit.ly/3bTtJFc
●東亞銀行去年純利大幅倒退近50%，派息勁減61%。https://bit.ly/3bOm5LX
●傳滙豐擬以近零代價出售法國零售銀行。
●人民幣中間價今年首穿7，分析：內外受壓或容匯率略貶。
●專家指金價企穩1,600美元關可再衝高。https://bit.ly/2SExOoT
-潘志偉指金價尚未確認突破橫行區。
●【猶如1986年核災】華爾街警告未到最差，經濟恐核爆。https://bit.ly/2V6c8Um
●日本1月出口降2.6%，連跌14個月。
●【中港打工仔攬炒】新冠肺炎勁過沙士？爆減薪、延薪、失業潮。https://bit.ly/2vMR7Do
●【史上最淒涼】疫情對港衝擊超沙士，經濟勢連衰兩年。https://bit.ly/3bLxFYx
●【樓市墮沙士周期】物業顧問警告上半年「急劇轉淡」。https://bit.ly/2SZq0Nl
●美股真強？今次僅靠「5股」推升，上次是2000年爆泡前。
●百業之母狂炒人！不足兩個月，全球8大行擬裁逾3.8萬。
●大行報告：
-瑞信指ASM太平洋銷售受疫情打擊。
-高盛指中興正面因素已反映，降評級至「中性」。
●兩個月減一球！康怡3日6宗劈價，做價高位回落14%。
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