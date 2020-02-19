滙豐控股大重組　股東憂群龍無首不利前景

臨時行政總裁祈耀年僅為臨時性質，頂替去年8月退任的前任舵手范寧，有投資者擔心祈耀年會突然被「踢走」，未能親自完成重組大計。

報道並引述滙控股東指，原來預期於重組計劃面世前，臨時行政總裁祈耀年可望「坐正」，或成功選出其他外部候選人上任。然而，滙控舵手至今仍然懸空，股東質疑相關不確定性長期而言將不利集團發展。

滙控行政總裁之位至今仍然懸空，集團表示，仍在進行評選工作，並預期會依照原定時間於6至12個月內作出委任，意味結果最遲將於8月出爐。

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