新冠肺炎：中國派對文化預料產品交付推遲
2020年02月19日 16:35
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中國派對文化(01532)公布，自新型冠狀病毒疫症於中國爆發以來，中國多個省市已採取各項緊急公共衞生措施及其他行動以遏制冠狀病毒擴散，包括對中國農曆新年假期後的復工日期實施限制。
集團於中國擁有的兩個工廠，分別位於浙江省義烏市及江西省宜春市。該兩個工廠在停產兩周後已逐漸恢復生產。但是，由於部分地區的運輸設施暫停或僅提供有限服務以遏制新冠狀病毒擴散，因而受影響省及直轄市的若干員工無法按計劃返回集團工廠復工。
另外，集團亦預計供應商會推遲供應原材料，從而可能導致產能下降、推遲恢復原有生產計劃，及往後幾個月將推遲交付產品。然而，估計由於冠狀病毒而採取的中國行政措施導致產能下降是暫時的。
集團指出，將繼續致力於促進預防和控制冠狀病毒在集團場所進一步傳播，並確保員工的健康和安全。同時，將與供應商密切合作加快運送原材料並聯繫客戶調整交付時間表，盡可能減少雙方受到的任何負面經濟影響。
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