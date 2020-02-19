新冠肺炎：中國派對文化預料產品交付推遲

集團於中國擁有的兩個工廠，分別位於浙江省義烏市及江西省宜春市。該兩個工廠在停產兩周後已逐漸恢復生產。但是，由於部分地區的運輸設施暫停或僅提供有限服務以遏制新冠狀病毒擴散，因而受影響省及直轄市的若干員工無法按計劃返回集團工廠復工。

另外，集團亦預計供應商會推遲供應原材料，從而可能導致產能下降、推遲恢復原有生產計劃，及往後幾個月將推遲交付產品。然而，估計由於冠狀病毒而採取的中國行政措施導致產能下降是暫時的。

集團指出，將繼續致力於促進預防和控制冠狀病毒在集團場所進一步傳播，並確保員工的健康和安全。同時，將與供應商密切合作加快運送原材料並聯繫客戶調整交付時間表，盡可能減少雙方受到的任何負面經濟影響。

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