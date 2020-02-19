【大行報告】大和下調北京汽車銷量預測近一成

該行指，雖然北汽、北京現代及北京平治已陸續恢復生產，惟由於供應及人手短缺，導致目前產能利用率不高，產能未能迅速回復正常。

該行對北京現代及北汽品牌的前景相對謹慎，料北京現代於去年初關閉第一家北京工廠後，毛利率將達到個位數低水平。而內地當局自去年6月起削減新能源汽車補貼，令北汽今年仍有機會處於虧損狀態。

該行認為，公司目前主要以北京平治作為增長動力，考慮到北京平治去年的銷量高於預期，故將公司去年純利預測提升2%，今明年純利預測則下調7%，以反映預期銷量下降。該行亦調低對北汽目標價，由5.2元降至4.4元，降幅達15.38%，維持「持有」評級。

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