【fb直播】港股上升勢頭不變？
2020年02月19日 16:38
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港股周三(19日)先跌後回升，收市漲125點。觀乎內地新冠肺炎確診數字增幅放緩，加上憧憬內地維持寬鬆貨幣政策以催谷經濟，恒指有望再向上衝，二萬八關好快又衝得破？
有傳美國有意就向中國出售晶片加設新限制，惟美國總統特朗普在社交網站表示不應阻礙海外買家購置美國產品，晶片股中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)均反彈，加上內地扶持國產晶片發展，板塊隨時升多轉？
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