【疫市求生】開源不成要激慳？月省數千從執屋開始...

在疫市和逆市下，愈來愈多人放無薪假，自然要慳得一蚊得一蚊！不過，慳錢方法亦有分為「無痛」以至「傷痛」兩種，前者只需精明理財，後者則要閣下降低生活質素，以求省下金錢，自必然令你傷痛。周三(19日)節流專題第二擊，繼續話你知點樣「激慳」變賺！

●從執屋入手：每月慳600元

潮流興講「斷捨離」，概念是減少身外物，降低對物品的欲望，重投靈性人生。想清楚，「斷捨離」背後有節儉的意念，當你執屋的時候，可能發現自己重複購置了相同的物品，只是一時找不出來。而「信徒」落實「斷捨離」的話，更將減少購物，最終節省開支。女生們每月或可因此減少500元的置裝費！

試想想，已購但多餘的物品，若果丟棄或捐出，家居塵埃也可減少，省下清潔工序之餘，繼而降低水費及清潔用品開支，每月的相關家庭開支至少節省100元。部分仍有市場價值的物品，可考慮在二手拍賣網站Carousell售出，在無工開的日子或可賺數百元幫補一下。

●從購物入手：每月慳5000元

如果你是「購物狂」，不妨在踏進商店或超市的門前，弄好一張購物清單，然後只選購清單上的物品，以免買了沒有實際需要的物品。簡單估算，大家或可每月因此省下1,000元。

疫情下大家少了出街，很可能多了時間在家網購。網購的好處是互聯網讓你更易貨比三家，減少買貴貨的機會。如你可以瀏覽香港優惠網、Jetso Guide和Jetso Club了解優惠，但壞處是由於經電子渠道交易，唔覺意買多了。簡單估算，大家或可每月因此省下1,000元。

說到底，減少消費才是根本，在買入較貴的物品前，可先設一個「等待」期，等一段時間後(如半個月或一個月後)再想想是否仍需要購入。這樣或可助你每月省下3,000元。

●從投資入手：每月慳1800元

節流之餘也要想辦法開源，對於一向有買賣股票的散戶，閒在家中可能會炒多幾轉，這時經紀佣金平貴對潛在回報影響不小。

透過A銀行網上買賣股票的經紀佣金是成交金額的0.25%，最低收費100元；另一邊廂透過B證券行網上買賣股票，經紀佣金是成交金額的0.0675%，最低收40元。

為方便計算，假設每次均以10萬元買入和賣出股票，透過A銀行每次買賣的經紀佣金是250元；B證券行則是67.5元。以一個月買賣股票共10次計，選用B證券行較A銀行可慳1,825元。

此外，投資交易所買賣基金(ETF)、窩輪、牛熊證、槓桿及反向產品，連給予政府的股票印花稅(稅率為交易金額的0.1%)也可省掉。

不過，大家還是要謹記，投資涉及風險，若對股市不熟悉，就不要盲目炒賣。

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