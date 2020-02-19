新冠肺炎：石四藥集團旗下藥物再有新進展
2020年02月19日 16:53
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(中新社圖片)
石四藥集團(02005)公布，集團產品阿比多爾和利巴韋林被中國國家衛生健康委員會於2月18日，列入新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第六版)。根據該診療方案，阿比多爾和利巴韋林被用於「一般治療」的抗病毒藥物。
集團早前指出，其是擁有在中國生產阿比多爾原料藥和製劑之領先公司，阿比多爾膠囊已准入22個省市防控疫情產品儲備目錄或防控藥品綠色通道。目前阿比多爾膠囊已准入27個省市防控疫情產品儲備目錄或防控藥品綠色通道。
阿比多爾作為廣譜抗病毒藥物，在此次抗疫中發揮了很好作用，獲得了醫療機構的廣泛認可，為集團拓展該產品奠定良好的市場基礎。公司相信，阿比多爾將成為未來業務拓展的主導產品之一。
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