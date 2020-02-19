新冠肺炎：石四藥集團旗下藥物再有新進展

集團早前指出，其是擁有在中國生產阿比多爾原料藥和製劑之領先公司，阿比多爾膠囊已准入22個省市防控疫情產品儲備目錄或防控藥品綠色通道。目前阿比多爾膠囊已准入27個省市防控疫情產品儲備目錄或防控藥品綠色通道。

阿比多爾作為廣譜抗病毒藥物，在此次抗疫中發揮了很好作用，獲得了醫療機構的廣泛認可，為集團拓展該產品奠定良好的市場基礎。公司相信，阿比多爾將成為未來業務拓展的主導產品之一。

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